Положеева (Кузьмина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1927
Дата смерти09.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
23.10.1951
Сын: Положеев Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович
с. Березовка Ивановский р-он, Амурская Область, Россия
Рождение ребёнка
1954
Сын: Положеев Павел Трофимович
Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович
Амурская область
Рождение ребёнка
12.01.1960
Дочь: Матвеева Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович
Смерть
09.10.1974