Положеева (Кузьмина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положеева (Кузьмина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1927

Дата смерти

09.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927

Отец: Кузьмин Алексей Петрович

Мать: Кузьмина Татьяна Савельевна

Бракосочетание
1950

Муж: Положеев Трофим Филиппович

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
23.10.1951

Сын: Положеев Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович

с. Березовка Ивановский р-он, Амурская Область, Россия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Положеев Павел Трофимович

Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович

Амурская область
Рождение ребёнка
12.01.1960

Дочь: Матвеева Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Положеев Трофим Филиппович

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
09.10.1974
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