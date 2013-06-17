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Положеев Павел Трофимович

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Место рождения

Амурская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

17.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Положеев Трофим Филиппович

Мать: Положеева Любовь Алексеевна

Амурская область
Рождение ребёнка
1973

Сын: Положеев Владислав Павлович

Мать ребёнка: Чугунова Алевтина Гурьевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Чистова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Чугунова Алевтина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Алевтина Гурьевна

Смерть
17.06.2013
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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