Положеев Павел Трофимович
Место рожденияАмурская область
Дата рождения1954
Дата смерти17.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Амурская область
Рождение ребёнка
1973
Сын: Положеев Владислав Павлович
Мать ребёнка: Чугунова Алевтина Гурьевна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Чистова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Чугунова Алевтина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2013
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область