Положеев Трофим Филиппович
Место рожденияАмурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Дата рождения31.12.1926
Дата смерти28.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926
Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
23.10.1951
Сын: Положеев Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна
с. Березовка Ивановский р-он, Амурская Область, Россия
Рождение ребёнка
1954
Сын: Положеев Павел Трофимович
Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна
Амурская область
Рождение ребёнка
12.01.1960
Дочь: Матвеева Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна
Смерть
28.02.1997
Амурская область г. Свободный
Похороны
Неизвестно
Амурская область г. Свободный