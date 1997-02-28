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Положеев Трофим Филиппович

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Место рождения

Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое

Дата рождения

31.12.1926

Дата смерти

28.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1926

Отец: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Мать: Положий Марина Никифоровна

Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Бракосочетание
1950

Жена: Положеева Любовь Алексеевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
23.10.1951

Сын: Положеев Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна

с. Березовка Ивановский р-он, Амурская Область, Россия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Положеев Павел Трофимович

Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна

Амурская область
Рождение ребёнка
12.01.1960

Дочь: Матвеева Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Положеева Любовь Алексеевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
28.02.1997
Амурская область г. Свободный
Похороны
Неизвестно
Амурская область г. Свободный
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