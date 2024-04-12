Матвеева (Положеев) Татьяна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1960
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Чатурова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Матвеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Амурская область г. Свободный