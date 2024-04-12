Матвеева (Положеев) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Положеев) Татьяна Трофимовна

Матвеева (Положеев) Татьяна Трофимовна

avatar

Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

12.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1960

Отец: Положеев Трофим Филиппович

Мать: Положеева Любовь Алексеевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Чатурова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Матвеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Владимир Иванович

Амурская область г. Свободный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close