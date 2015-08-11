Матвеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1960

Дата смерти

11.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Чатурова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
02.04.1981

Сын: Матвеев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Татьяна Трофимовна

Амурская область г. Свободный
Смерть
11.08.2015
Свободный, город Свободный, Амурская область
Похороны
Неизвестно
Амурская область г. Свободный
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