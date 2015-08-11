Матвеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1960
Дата смерти11.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Чатурова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
02.04.1981
Сын: Матвеев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Амурская область г. Свободный
Смерть
11.08.2015
Похороны
Неизвестно
Амурская область г. Свободный