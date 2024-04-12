Положий (Чернобай) Марина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения16.07.1894
Дата смерти30.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1894
Рождение ребёнка
07.06.1921
Дочь: Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Середа Мария Филипповна
Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
31.12.1926
Сын: Положеев Трофим Филиппович
Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
14.04.1931
Сын: Положий Николай Филиппович
Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Амурская обл. Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич
Ново-Александровское Амурская обл.
Смерть
30.05.1963
Амурская обл, Райчихинск, п.Зельвино