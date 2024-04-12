Положий (Чернобай) Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий (Чернобай) Марина Никифоровна

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Место рождения

Соснова, Київська область

Дата рождения

16.07.1894

Дата смерти

30.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1894

Отец: Чернобай Никифор Антониевич

Мать: Чернобай Агрипина Феодоровна

Соснова, Київська область
Рождение ребёнка
07.06.1921

Дочь: Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Середа Мария Филипповна

Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Положеев Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
14.04.1931

Сын: Положий Николай Филиппович

Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Амурская обл. Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Ново-Александровское Амурская обл.
Смерть
30.05.1963
Амурская обл, Райчихинск, п.Зельвино
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