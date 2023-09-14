(Положий) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Положий) Ксения Филипповна

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Место рождения

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район

Дата рождения

07.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921

Отец: Положий-Положеев Филипп Кузьмич

Мать: Положий Марина Никифоровна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Петрушова Тамара

Отец ребёнка: Димиденко ??

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Золотухина Алла Алексеевна

Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Бобруйко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Бобруйко Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобруйко Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димиденко ??

Смерть
Неизвестно
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