(Положий) Ксения Филипповна
Место рожденияН-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Дата рождения07.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Петрушова Тамара
Отец ребёнка: Димиденко ??
Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Золотухина Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Бобруйко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бобруйко Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Бобруйко Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димиденко ??
Смерть
Неизвестно