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Положий-Положеев Филипп Кузьмич

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Место рождения

Терны, Сумська область

Дата рождения

11.11.1891

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1891

Отец: Козьма Самуилович

Мать: Положий Анна Ивановна

Терны, Сумська область
Рождение ребёнка
07.06.1921

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Положий Марина Никифоровна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Середа Мария Филипповна

Мать ребёнка: Положий Марина Никифоровна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Положеев Трофим Филиппович

Мать ребёнка: Положий Марина Никифоровна

Амурская область Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
14.04.1931

Сын: Положий Николай Филиппович

Мать ребёнка: Положий Марина Никифоровна

Амурская обл. Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Положий Марина Никифоровна

Ново-Александровское Амурская обл.
Смерть
1943
Причина смерти: На войне пропал без вести
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