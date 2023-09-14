Бобруйко Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Бобруйко Алексей Викторович
Мать: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Бобруйко Алексей Викторович
Мать ребёнка: Бобруйко Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Бобруйко Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобруйко Любовь Петровна