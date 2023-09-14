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Бобруйко Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Бобруйко Алексей Викторович

Мать: Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Бобруйко Алексей Викторович

Мать ребёнка: Бобруйко Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Бобруйко Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобруйко Любовь Петровна

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