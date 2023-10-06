Бобруйко Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобруйко Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко (Бобруйко) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Бобруйко Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобруйко Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
1975

Сын: Бобруйко Алексей Викторович

Отец ребёнка: Бобруйко Виктор Алексеевич

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