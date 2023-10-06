Бобруйко Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко (Бобруйко) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Бобруйко Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Сын: Бобруйко Алексей Викторович
Отец ребёнка: Бобруйко Виктор Алексеевич