Бобруйко Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобруйко Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Золотухина Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Бобруйко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Бобруйко Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Филипповна

Смерть
Неизвестно
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