Бобруйко Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Золотухина Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Бобруйко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бобруйко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно