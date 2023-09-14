Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Бобруйко Алексей Викторович

Мать: Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Золотухин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Золотухин Борис

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Сидорова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Золотухин Борис

Свободный, город Свободный, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Борис

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