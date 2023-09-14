Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Бобруйко Алексей Викторович
Мать: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Золотухин Сергей Борисович
Отец ребёнка: Золотухин Борис
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Сидорова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Золотухин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотухин Борис