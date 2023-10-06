Золотухин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Золотухин Сергей Борисович
Мать ребёнка: Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Сидорова (Золотухина) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна