Золотухин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Золотухин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Сидорова (Золотухина) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Золотухина (Бобруйко) Алла Алексеевна

Свободный, город Свободный, Амурская область

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