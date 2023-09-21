Чернобай (Дейнечина-Дейнега) Агрипина Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Дейнега Феодор Семионов
Мать: Дейнега Ксения Ермолаева
Бракосочетание
29.10.1881
Рождение ребёнка
07.08.1882
Дочь: (Чернобай) Мария
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
09.11.1883
Сын: Чернобай Иван
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Чернобай Никита
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: (Чернобай) Елена
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Положий (Чернобай) Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
12.10.1896
Сын: Чернобай Кузьма
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
14.10.1899
Сын: Чернобай Николай
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: (Чернобай) Феодосия
Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич
Смерть
Неизвестно