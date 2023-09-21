Чернобай (Дейнечина-Дейнега) Агрипина Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобай (Дейнечина-Дейнега) Агрипина Феодоровна

Место рождения

Панфилы, Київська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дейнега Феодор Семионов

Мать: Дейнега Ксения Ермолаева

Панфилы, Київська область
Бракосочетание
29.10.1881

Муж: Чернобай Никифор Антониевич

Панфилы, Київська область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Дочь: (Чернобай) Мария

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Соснова, Київська область
Рождение ребёнка
09.11.1883

Сын: Чернобай Иван

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Чернобай Никита

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: (Чернобай) Елена

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Положий (Чернобай) Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Соснова, Київська область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Чернобай Кузьма

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Чернобай Николай

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: (Чернобай) Феодосия

Отец ребёнка: Чернобай Никифор Антониевич

Смерть
Неизвестно

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