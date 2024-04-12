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Чернобай Никифор Антониевич

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Место рождения

Соснова, Київська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Чернобай Антоний Алексеевич

Мать: Чернобай Ефросиния Ивановна

Соснова, Київська область
Бракосочетание
29.10.1881

Жена: Чернобай Агрипина Феодоровна

Панфилы, Київська область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Соснова, Київська область
Рождение ребёнка
09.11.1883

Сын: Чернобай Иван

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Чернобай Никита

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Положий Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Соснова, Київська область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Чернобай Кузьма

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Чернобай Николай

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна

Киевская губерния
Смерть
Неизвестно
село Верхняя Полтавка, Константиновский район, Амурская область
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