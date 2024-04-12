Чернобай Никифор Антониевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
29.10.1881
Панфилы, Київська область
Рождение ребёнка
07.08.1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
09.11.1883
Сын: Чернобай Иван
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Чернобай Никита
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Положий Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
12.10.1896
Сын: Чернобай Кузьма
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
14.10.1899
Сын: Чернобай Николай
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Чернобай Агрипина Феодоровна
Киевская губерния
Смерть
Неизвестно
село Верхняя Полтавка, Константиновский район, Амурская область