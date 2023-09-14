Кузьмина (Клименко) Татьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
26.01.1918
село Богородское, Ивановский муниципальный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузьмина Алексей ?Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Положеева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кузьмин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кузьмин Леонтий (Леонид) Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузьмин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович
Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1962
Свободный, город Свободный, Амурская область