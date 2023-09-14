Кузьмина (Клименко) Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Клименко) Татьяна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Клименко Савелий Тимофеевич

Мать: Клименко Ефросинья Григорьевна

Бракосочетание
26.01.1918

Муж: Кузьмин Алексей Петрович

село Богородское, Ивановский муниципальный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьмина Алексей ?Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Положеева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кузьмин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кузьмин Леонтий (Леонид) Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузьмин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Петрович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1962
Свободный, город Свободный, Амурская область
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