Клименко (Ралько) Ефросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1882
Бракосочетание
28.01.1900
Муж: не указан
Дмитриевка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кузьмина Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Клименко Савелий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область