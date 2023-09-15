Клименко (Ралько) Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Ралько) Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Лехновка, Київська область

Дата рождения

21.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1882

Отец: Ралько Григорий Евтихиев

Мать: Ралько Елисавета Антонова

Лехновка, Київська область
Бракосочетание
28.01.1900

Муж: не указан

Дмитриевка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кузьмина Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Клименко Савелий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Савелий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область
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