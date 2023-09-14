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(Кузьмина) Варвара Родионова

Место рождения

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Кузьмин Родион Тихонов

Мать: Кузьмина Ирина Николаева

Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Смерть
Неизвестно
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