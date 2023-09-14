(Кузьмина) Варвара Родионова
Место рожденияРоссия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Кузьмин Родион Тихонов
Мать: Кузьмина Ирина Николаева
Россия, Орловская губерния, Успенская волость, Свинодубравское сельское общество, хутор Некошеный верх
Смерть
Неизвестно