Гулков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти21.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Гулков Иван
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Пигузова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Юринова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
17.10.1866 ст.
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1905 ст.
ГАНО 504-18-4 Умер от старости