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Гулков Иван Иванович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

21.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Гулков Иван

Мать: Гулкова Евдокия Кирилловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Пигузова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Гулков Семен Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Юринова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
17.10.1866 ст.

Сын: Гулков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Гулков Федор Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулкова Матрена Григорьевна

Смерть
21.09.1905 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Умер от старости
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