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Гулкова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

13.05.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Пигузова (Гулкова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Гулков Семен Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Юринова (Гулкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
17.10.1866 ст.

Сын: Гулков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Гулков Федор Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Смерть
13.05.1912 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89

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