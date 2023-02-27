Гулкова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти13.05.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Пигузова (Гулкова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Юринова (Гулкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
17.10.1866 ст.
Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Гулков Иван Иванович
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Смерть
13.05.1912 ст.
ГАНО 480-7-89