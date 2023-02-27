Гулков Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: Гулков Иван Иванович
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Дочь: (Гулкова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Мать ребёнка: Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно