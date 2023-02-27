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Гулков Федор Иванович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Гулков Иван Иванович

Мать: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата вычислена по записи о браке. Возможно в метрике перепутано имя и вместо Андрея в 1866 родился на самом деле Федор. Либо Федор родился в 1868.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Дочь: (Гулкова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Гулков Иван Федорович

Мать ребёнка: Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно

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