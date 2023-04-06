Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Максимычев Дмитрий Степанович

Мать: Максимычева Степанида Даниловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Гулков Федор Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гулков Федор Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Гулков Иван Федорович

Отец ребёнка: Гулков Федор Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно
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