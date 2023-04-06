Гулкова (Максимычева) Гликерия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гулков Федор Иванович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Гулков Федор Иванович
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно