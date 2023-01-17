деревня Вины, деревня Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Вины

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Зайцевская волость
653. Вины, село бывшее удельное, при реке Винке, дворов 100, жителей 672, церковь православная, часовня, школа, 5 лавок

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Зайцевская волость
2Вины (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Винского142141302329631208+земледелиеМосковск. шоссе.ручей Винка.Церковь, школа, 2 мелочные лавки, 3 тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
60101Виныдеревня58°22'00"32°13'00"O-36-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Усть-Волмское сельское поселение
49614437126д Виныдеревня
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