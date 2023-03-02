Максимычева Степанида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимычева Степанида Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

25.01.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Максимычев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Максимычев Аггей Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
06.09.1867 ст.

Дочь: Хохлова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Гулкова Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
25.01.1913 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от старости, вдова
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