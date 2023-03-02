Максимычева Степанида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти25.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Максимычев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Максимычев Аггей Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович
вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
06.09.1867 ст.
Дочь: Хохлова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Гулкова Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимычев Дмитрий Степанович
Смерть
25.01.1913 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от старости, вдова