Хохлова (Максимычева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Максимычева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1867 ст.

Отец: Максимычев Дмитрий Степанович

Мать: Максимычева Степанида Даниловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
03.01.1896 ст.

Муж: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.

Сын: Хохлов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.

Сын: Хохлов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умер от слабости
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Хохлов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.

Сын: Хохлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.

Сын: Хохлов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.

Сын: Хохлов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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