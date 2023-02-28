Хохлова (Максимычева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1867 ст.
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
03.01.1896 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.
Сын: Хохлов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-3 Умер от слабости
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Сын: Хохлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.
Сын: Хохлов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Хохлов Алексей Анисимович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно