Хохлов Алексей Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
03.01.1896 ст.
Жена: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.
Сын: Хохлов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-3 Умер от слабости
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Сын: Хохлов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
18.04.1908 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.
Сын: Хохлов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Дмитриевна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно