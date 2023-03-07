Пигузова (Гулкова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Гулков Иван Иванович
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.
Дочь: Привалова Анна Никитична
Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.
Дочь: Козина Александра Никитична
Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Александра Никитична
Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович
Смерть
Неизвестно