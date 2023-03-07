Пигузова (Гулкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигузова (Гулкова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Гулков Иван Иванович

Мать: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1888 ст.

Муж: Пигузов Никита Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.

Дочь: Привалова Анна Никитична

Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.

Дочь: Козина Александра Никитична

Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.

Сын: Пигузов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Александра Никитична

Отец ребёнка: Пигузов Никита Анисимович

Смерть
Неизвестно
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