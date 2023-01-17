Пигузов Никита Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Около 1860
Отец: Пигузов Анисим
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.
Дочь: Привалова Анна Никитична
Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.
Дочь: Козина Александра Никитична
Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова Александра Никитична
Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна
Смерть
После 1913
Вычислено по записи о браке дочери Анны.