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Пигузов Никита Анисимович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Пигузов Анисим

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1888 ст.

Жена: Пигузова Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.

Дочь: Привалова Анна Никитична

Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.

Дочь: Козина Александра Никитична

Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.

Сын: Пигузов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова Александра Никитична

Мать ребёнка: Пигузова Анастасия Ивановна

Смерть
После 1913
Вычислено по записи о браке дочери Анны.
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