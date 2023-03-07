Привалова (Пигузова) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения01.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.01.1914 ст.
Сын: Привалов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1923
Сын: Привалов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович
Информация с Памяти народа.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Привалов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович
Информация с Памяти Народа. Предположительно их сын.
Смерть
Неизвестно