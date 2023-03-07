Привалова (Пигузова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривалова (Пигузова) Анна Никитична

Привалова (Пигузова) Анна Никитична

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888 ст.

Отец: Пигузов Никита Анисимович

Мать: Пигузова Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Муж: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.01.1914 ст.

Сын: Привалов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.07.1915 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
07.01.1918 ст.

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1923

Сын: Привалов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Информация с Памяти народа.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Привалов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Привалов Михаил Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Информация с Памяти Народа. Предположительно их сын.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close