Юринова (Гулкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Гулкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Гулков Иван Иванович

Мать: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
внебрачная дочь ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
16.08.1892 ст.

Муж: Юринов Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Юринов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Сын: Юринов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.05.1898 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно
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