Юринова (Гулкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Гулков Иван Иванович
Вычислена по записи о браке.
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
внебрачная дочь ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
16.08.1892 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.05.1898 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Юринов Михаил Михайлович
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно