Юринов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Юринов Михаил Иванович
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
16.08.1892 ст.
Жена: Юринова Анна Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.05.1898 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно