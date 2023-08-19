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Юринов Михаил Михайлович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Юринов Михаил Иванович

Мать: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
16.08.1892 ст.

Жена: Юринова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Юринов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Сын: Юринов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.05.1898 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Юринова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно
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