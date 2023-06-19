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Юринов Михаил Иванович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

28.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.

Сын: Юринов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Юринов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.

Сын: Юринов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Елизавета Ивановна

Смерть
28.04.1909 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от старости