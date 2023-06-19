Юринов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти28.04.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.
Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.
Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Юринова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1909 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от старости