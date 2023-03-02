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Юринова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

10.09.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.

Сын: Юринов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Юринов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.

Сын: Юринов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Михаил Иванович

Смерть
10.09.1909 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла скоропостижно
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