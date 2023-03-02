Юринова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти10.09.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
21.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Юринов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1909 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла скоропостижно