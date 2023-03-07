(Юринова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юринова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

10.10.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Юринов Михаил Иванович

Мать: Юринова Елизавета Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.

Дочь: Анастасия Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Бракосочетание
17.01.1900 ст.

Муж: Киприан Карпович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Дочь: Ольга Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.

Сын: Иван Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.

Дочь: Мария Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
04.08.1908 ст.

Сын: Александр Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.

Сын: Петр Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.

Дочь: Александра Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
04.03.1914 ст.

Сын: Николай Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
17.05.1915 ст.

Дочь: Клавдия Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.

Дочь: Анна Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Карпович

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
10.10.1918 ст.
Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от "испанской болезни"
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