(Юринова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти10.10.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1880
Отец: Юринов Михаил Иванович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
05.01.1900 ст.
Дочь: Анастасия Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 504-18-4
Бракосочетание
17.01.1900 ст.
Муж: Киприан Карпович
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Дочь: Ольга Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.
Сын: Иван Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.
Дочь: Мария Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
04.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Сын: Петр Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
22.04.1912 ст.
Дочь: Александра Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
04.03.1914 ст.
Сын: Николай Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
17.05.1915 ст.
Дочь: Клавдия Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.
Дочь: Анна Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Карпович
ГАНО 480-7-89
Смерть
10.10.1918 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от "испанской болезни"