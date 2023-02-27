Гулков Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулков Семен Иванович

Гулков Семен Иванович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Гулков Иван Иванович

Мать: Гулкова Матрена Григорьевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
19.01.1887 ст.

Жена: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.

Сын: Гулков Василий Семенович

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.10.1894 ст.

Дочь: (Гулкова) Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Гулков Василий Семенович

Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.