Гулков Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Гулков Иван Иванович
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
19.01.1887 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Дочь: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.10.1894 ст.
Дочь: (Гулкова) Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.
Мать ребёнка: Гулкова Матрена Пахомовна
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно