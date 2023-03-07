Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

27.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891 ст.

Отец: Гулков Семен Иванович

Мать: Гулкова Матрена Пахомовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Муж: Пантелеичев Алексей Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.

Сын: Пантелеичев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Пантелеичев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.01.1918 ст.

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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