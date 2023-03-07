Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891 ст.
Отец: Гулков Семен Иванович
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.
Сын: Пантелеичев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Сын: Пантелеичев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.01.1918 ст.
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Пантелеичев Алексей Михайлович
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно