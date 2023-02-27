Пантелеичев Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.08.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1887 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.
Дочь: (Пантелеичева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.
Сын: Пантелеичев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Сын: Пантелеичев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.01.1918 ст.
Дочь: (Пантелеичева) Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно