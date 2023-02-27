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Пантелеичев Алексей Михайлович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.08.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1887 ст.

Отец: Пантелеичев Михаил Иванович

Мать: Пантелеичева Александра Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Жена: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.

Дочь: (Пантелеичева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.

Сын: Пантелеичев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Сын: Пантелеичев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.01.1918 ст.

Дочь: (Пантелеичева) Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно

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