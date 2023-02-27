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Гулкова Матрена Пахомовна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Пахом Амосович

Мать: Анастасия Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
19.01.1887 ст.

Муж: Гулков Семен Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.

Сын: Гулков Василий Семенович

Отец ребёнка: Гулков Семен Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Пантелеичева (Гулкова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Гулков Семен Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.10.1894 ст.

Дочь: (Гулкова) Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Гулков Семен Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Гулков Василий Семенович

Отец ребёнка: Гулков Семен Иванович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно

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