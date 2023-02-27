Гулков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулков Яков Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Евдокия Кирилловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно Вины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулкова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Гулков Иван Иванович

Мать ребёнка: Гулкова Евдокия Кирилловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Смерть
Неизвестно

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