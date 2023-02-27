Гулков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулков Яков Иванович
Мать ребёнка: Гулкова Евдокия Кирилловна
Предположительно Вины
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Гулков Иван Иванович
Мать ребёнка: Гулкова Евдокия Кирилловна
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Смерть
Неизвестно