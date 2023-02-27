Гулкова Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулкова Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

06.04.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти. Крайне приблизительно. Предположительно его жена.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулков Яков Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно Вины
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулков Иван

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Гулков Иван Иванович

Отец ребёнка: Гулков Иван

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Смерть
06.04.1895 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 умерла от старости.

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