Гулкова Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти06.04.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти. Крайне приблизительно. Предположительно его жена.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулков Яков Иванович
Отец ребёнка: Гулков Иван
Предположительно Вины
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулков Иван
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Гулков Иван Иванович
Отец ребёнка: Гулков Иван
Вычислено по записи о смерти. Очень приблизительно. Предположительно родился в с.Винах
Смерть
06.04.1895 ст.
ГАНО 504-18-3 умерла от старости.