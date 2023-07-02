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Слугинов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич)

Мать: Слугинова Ольга Давидовна

Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Жена: Слугинова Афанасия Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в Казанской церкви г Иркутск Поручители по жениху Иосиф Давыдович Шварц, по невесте Николай Николаевич Федоров
Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Слугинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Слугинова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Слугинова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Слугинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна

Смерть
Неизвестно