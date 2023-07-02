Слугинов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
09.02.1900 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в Казанской церкви г Иркутск Поручители по жениху Иосиф Давыдович Шварц, по невесте Николай Николаевич Федоров
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Слугинова Анна Александровна
Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Слугинова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Слугинова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Слугинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Слугинова Афанасия Николаевна
Смерть
Неизвестно