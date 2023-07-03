Слугинов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904
Метрические книги Богородице - Казанской церкви г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №406, стр. 15 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консис... Показать все
Смерть
Неизвестно