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Слугинов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904

Отец: Слугинов Александр Иванович

Мать: Слугинова Афанасия Николаевна

Метрические книги Богородице - Казанской церкви г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №406, стр. 15 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консис... Показать все
Смерть
Неизвестно