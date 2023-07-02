Слугинова (Феодорова) Афанасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Федоров Николай Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1900 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в Казанской церкви г Иркутск Поручители по жениху Иосиф Давыдович Шварц, по невесте Николай Николаевич Федоров Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвижен... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Слугинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвиженской Прокопьевской церквей г. Иркутска (1900 г.) 1 января 1900 — 31 декабря 1900 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1,... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1902
Дочь: Алексеева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1904
Сын: Слугинов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Метрические книги Богородице - Казанской церкви г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №406, стр. 15 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консис... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Слугинова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Слугинова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Метрические книги Богородице-Казанской церкви г. Иркутска (1907 г.) 1 января 1907 — 31 декабря 1907 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №463, стр. 79 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консисто... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.
Сын: Слугинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович
Метрическая книга Казанской церкви г. Иркутска (1912 г.) 1 января 1912 — 31 декабря 1912 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №930, стр. 82 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священн... Показать все
Смерть
Неизвестно