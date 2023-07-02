Слугинова (Феодорова) Афанасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугинова (Феодорова) Афанасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Федоров Николай Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Муж: Слугинов Александр Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в Казанской церкви г Иркутск Поручители по жениху Иосиф Давыдович Шварц, по невесте Николай Николаевич Федоров Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвижен... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Слугинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Метрические книги Михаило-Клопской, Знаменской монастырской, Казанской, Крестовоздвиженской Прокопьевской церквей г. Иркутска (1900 г.) 1 января 1900 — 31 декабря 1900 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1,... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1902

Дочь: Алексеева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1904

Сын: Слугинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Метрические книги Богородице - Казанской церкви г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №406, стр. 15 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консис... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Слугинова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Слугинова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Метрические книги Богородице-Казанской церкви г. Иркутска (1907 г.) 1 января 1907 — 31 декабря 1907 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №463, стр. 79 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консисто... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.

Сын: Слугинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Слугинов Александр Иванович

Метрическая книга Казанской церкви г. Иркутска (1912 г.) 1 января 1912 — 31 декабря 1912 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №930, стр. 82 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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