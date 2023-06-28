Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1876
вышла замуж в неполные 16 лет
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Слугинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Слугинов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Слугинов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чиркова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Боровкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Слугинов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Слугинов Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна
Метрические книги Бельской церкви Балаганского округа (1897-1899 гг.) 1 января 1897 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №303, стр. 296 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная конси... Показать все
Смерть
Около 1906