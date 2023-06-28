Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1876

Жена: Слугинова Ольга Давидовна

вышла замуж в неполные 16 лет
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Слугинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Слугинов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Слугинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чиркова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Боровкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Слугинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Слугинов Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Слугинова Ольга Давидовна

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги Бельской церкви Балаганского округа (1897-1899 гг.) 1 января 1897 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №303, стр. 296 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная конси... Показать все
Смерть
Около 1906