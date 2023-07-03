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Слугинова Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907

Отец: Слугинов Александр Иванович

Мать: Слугинова Афанасия Николаевна

Метрические книги Богородице-Казанской церкви г. Иркутска (1907 г.) 1 января 1907 — 31 декабря 1907 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №463, стр. 79 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консисто... Показать все
Смерть
Неизвестно