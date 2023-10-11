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Слугинова Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1905

Дата смерти

12.04.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1905

Отец: Слугинов Александр Иванович

Мать: Слугинова Афанасия Николаевна

Смерть
12.04.1906 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Умерла от коклюша Метрическая книга Сретенской Крестовознесенской, Богородице-Казанской, Троицкой, Прокопьеской церквей г. Иркутска (1908 г.) 1 января 1908 — 31 декабря 1908 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опис... Показать все
Похороны
14.04.1906 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
На ремесленно-слободском кладбище Метрическая книга Сретенской Крестовознесенской, Богородице-Казанской, Троицкой, Прокопьеской церквей г. Иркутска (1908 г.) 1 января 1908 — 31 декабря 1908 ОГКУ ГАИО... Показать все
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