Слугинова (Шварц) Ольга Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлугинова (Шварц) Ольга Давидовна

Слугинова (Шварц) Ольга Давидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.

Дата смерти

03.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.

Отец: Шварц Давид ?

Мать: Шварц Гония имя уточнить

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Слугинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Слугинов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Муж: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Вышла замуж в 23 года, Ивану Слугинову 36 лет Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1880-1882 гг.) 1 января 1880 — 31 декабря 1882 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1425, стр. 226 Архи... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.

Сын: Слугинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1883-1885 гг.) 1 января 1883 — 31 декабря 1885 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1431, стр. 42
Восприемник
04.03.1884 ст.
Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
ОД - поселенческая жена у Анастасии Михайловны Россовой Метрические книги Бельской Сретенской церкви Балаганского округа (1886-1888 гг.) 1 января 1886 — 31 декабря 1888 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т.... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Дочь: Чиркова (Слугинова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1883-1885 гг.) 1 января 1883 — 31 декабря 1885 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1431, стр. 238 https://yandex.ru/archive/catalog/2b... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Боровкова (Слугинова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Восприемник
01.12.1891 ст.
Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
поселенская жена воспреемница у Варавары Стефановны Россовой Бельской-Сретенской церквей (1891г.) 1 января 1869 — 31 декабря 1893 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №35, стр. 358 Архив ОГКУ ГАИО ... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Сын: Слугинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.

Сын: Слугинов Вениамин 24.03.1896

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Иван Слугинов - поселенец Бельской волости Иван Евгеньевич Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1893-1896 гг.) 1 января 1893 — 31 декабря 1896 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1464, ... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Слугинов Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги Бельской церкви Балаганского округа (1897-1899 гг.) 1 января 1897 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №303, стр. 296 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная конси... Показать все
Смерть
03.03.1916 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
умерла в 55 лет от перекрученой кисти яичника и омертвения кишки (крестьянская вдова Иркутской губернии, Балаганского уезда, Бельской волости) Метрические книги Преображенской церкви, г. Иркутска (19... Показать все
Похороны
06.03.1916 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похоронена на городском кладбище Метрические книги Преображенской церкви, г. Иркутска (1916 г.) 1 января 1916 — 1 января 1916 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №53, стр. 104 Архив ОГКУ ГАИО Фонд И... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.