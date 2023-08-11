Слугинова (Шварц) Ольга Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.
Дата смерти03.03.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
С 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.
Отец: Шварц Давид ?
Мать: Шварц Гония имя уточнить
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Слугинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Слугинов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Бракосочетание
08.11.1882 ст.
Вышла замуж в 23 года, Ивану Слугинову 36 лет Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1880-1882 гг.) 1 января 1880 — 31 декабря 1882 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1425, стр. 226 Архи... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.
Сын: Слугинов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1883-1885 гг.) 1 января 1883 — 31 декабря 1885 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1431, стр. 42
Восприемник
04.03.1884 ст.
ОД - поселенческая жена у Анастасии Михайловны Россовой Метрические книги Бельской Сретенской церкви Балаганского округа (1886-1888 гг.) 1 января 1886 — 31 декабря 1888 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т.... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.
Дочь: Чиркова (Слугинова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1883-1885 гг.) 1 января 1883 — 31 декабря 1885 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1431, стр. 238 https://yandex.ru/archive/catalog/2b... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Боровкова (Слугинова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Восприемник
01.12.1891 ст.
поселенская жена воспреемница у Варавары Стефановны Россовой Бельской-Сретенской церквей (1891г.) 1 января 1869 — 31 декабря 1893 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №35, стр. 358 Архив ОГКУ ГАИО ... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Сын: Слугинов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.
Сын: Слугинов Вениамин 24.03.1896
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Иван Слугинов - поселенец Бельской волости Иван Евгеньевич Метрическая книга Бельской Сретенской церкви (1893-1896 гг.) 1 января 1893 — 31 декабря 1896 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1464, ... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Слугинов Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Слугинов Иван Евгеньевич
Метрические книги Бельской церкви Балаганского округа (1897-1899 гг.) 1 января 1897 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №303, стр. 296 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная конси... Показать все
Смерть
03.03.1916 ст.
умерла в 55 лет от перекрученой кисти яичника и омертвения кишки (крестьянская вдова Иркутской губернии, Балаганского уезда, Бельской волости) Метрические книги Преображенской церкви, г. Иркутска (19... Показать все
Похороны
06.03.1916 ст.
Похоронена на городском кладбище Метрические книги Преображенской церкви, г. Иркутска (1916 г.) 1 января 1916 — 1 января 1916 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №53, стр. 104 Архив ОГКУ ГАИО Фонд И... Показать все