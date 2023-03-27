Мирославская (Орнатская) Анна Ивановна
Место рождениясело Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Сын: Мирославский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Сын: Мирославский Борис Андреевич
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович