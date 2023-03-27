Мирославская (Орнатская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославская (Орнатская) Анна Ивановна

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Место рождения

село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Орнатский Иоанн Михайлович

Мать: Орнатская Хиония Матвеевна

село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
или с.Коленец Череповецского уезда ???
Рождение ребёнка
01.06.1873

Сын: Мирославский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1873

Сын: Мирославский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Саров, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1874

Сын: Мирославский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

погост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мирославский Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мирославский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Череповецкий уезд, Ковжская волость, погост Коленец
Рождение ребёнка
19.07.1879

Сын: Мирославский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мирославский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Мирославский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1887

Сын: Мирославский Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1887

Сын: Мирославский Борис Андреевич

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
После 1895

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Мирославский Андрей Александрович

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирославский Андрей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Заболотье
Смерть
Неизвестно
Чисто Борское
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