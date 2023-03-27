Мирославский Иван Андреевич
Место рожденияпогост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения21.07.1874
Дата смерти26.02.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874
погост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1898
Супруг(-а): Иоанн Андреевич Мирославский
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Саркисян Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна
Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1905
Сын: Мирославский Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна
Развод
1926
Реабилитация осужденного
04.04.1989
Вологодская область, РСФСР, СССР
прокуратурой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Новгородская губерния, Белозерский уезд, погост Шужболенский
Смерть
26.02.1933