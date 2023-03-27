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Мирославский Иван Андреевич

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Место рождения

погост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.07.1874

Дата смерти

26.02.1933

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874

Отец: Мирославский Андрей Александрович

Мать: Мирославская Анна Ивановна

погост Сорово, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1898

Жена: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Супруг(-а): Иоанн Андреевич Мирославский
Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Саркисян Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Мирославский Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Развод
1926

Жена: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Реабилитация осужденного
04.04.1989
Вологодская область, РСФСР, СССР
прокуратурой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Новгородская губерния, Белозерский уезд, погост Шужболенский
Смерть
26.02.1933
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