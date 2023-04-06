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Мирославский Павел Андреевич

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Место рождения

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

09.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мирославский Андрей Александрович

Мать: Мирославская Анна Ивановна

Коленец, Ковжская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мирославский Андрей Павлович

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Сын: Мирославский Сергей Павлович

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ефимова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
До 01.01.1917

Дочь: Тома

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
С 1917 по 1919

Дочь: Тамара первая

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1920

Дочь: Никитина Антонина Павловна

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зоя Павловна

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1924

Дочь: Болудина Тамара Павловна

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: _ Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирославская Алла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherland
Házastárs: Lodewijk Liepman Asser
Место жительства
Неизвестно
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Заболотье
Смерть
09.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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