Мирославский Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти09.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мирославский Андрей Павлович
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Сын: Мирославский Сергей Павлович
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ефимова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
До 01.01.1917
Дочь: Тома
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
С 1917 по 1919
Дочь: Тамара первая
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1920
Дочь: Никитина Антонина Павловна
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зоя Павловна
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1924
Дочь: Болудина Тамара Павловна
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: _ Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Мирославская Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherland
Házastárs: Lodewijk Liepman Asser
Место жительства
Неизвестно
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Заболотье
Смерть
09.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния